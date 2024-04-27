Россия рассуждает о легитимности Зеленского

Легитимность президента Украины Владимира Зеленского «в связи с истечением срока его полномочий и отсутствием выборов скоро окажется под сомнением, в том числе в Украине», заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Мне кажется, что участь Зеленского однозначно предрешена. И совсем скоро настанет момент, когда многие, в том числе и на Украине, поставят под сомнение его легитимность», - сказал Песков, отметив, что «это с юридической точки зрения придется сделать в любом случае».

«И ему как-то придется оправдываться. Но для нас главное - мы должны продолжить «специальную военную операцию». Мы должны обезопасить себя. И мы должны выполнить те задачи, которые были поставлены с началом войны», - добавил он.

Песков также заявил, что Владимир Зеленский является «очень специфическим президентом, который не жалеет своих граждан, и это большая трагедия для украинского народа».

Касаясь разговоров по поводу размещения в Польше ядерного оружия, пресс-секретарь Кремля заявил, что «Польша всегда пытается быть впереди телеги».

«Заявление (президента Польши Анджея) Дуды, по-моему, даже вызвало страх в Соединенных Штатах Америки и в ряде европейских столиц, потому что они поспешили заявить, что у них таких планов нет», - сказал Песков, добавив, что «подобные заявления про ядерное оружие демонстрируют ход мысли» руководства европейских стран.