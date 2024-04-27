Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 16:21

Азербайджан достаточно глубоко погружен в центральноазиатскую тематику, последовательно развивая индивидуальную повестку со всеми государствами этого региона, а также, принимая участие в различных коллективных форматах. В сентябре 2023 года Ильхам Алиев в качестве почетного гостя принял участие в V Консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Между Баку и центральноазиатскими столицами происходит интенсивный обмен инициативами. Можно утверждать, что на протяжение последних пяти лет подключение Баку к проектам развития в этом регионе приобретает все более интенсивный и четкий характер.

На нынешнем этапе одна из ключевых инициатив Азербайджана – это предложение к странам Центральной Азии присоединиться к работе СОР29 и высказать свои стратегические предложения по вопросам глобального изменения климата и энергосбережения. Официальный Баку предлагает считать проведение в Азербайджане этого влиятельнейшего форума общим достижением и залогом того, что позиция лидеров постсоветского региона планеты будет не только услышана, но и принята в расчет на глобальном уровне. Удвоение масштабов взаимодействия Но вернёмся к механизмам азербайджано-кыргызского взаимодействия. Накануне визита в Баку, Садыр Жапаров ратифицировал Соглашение об условиях пребывания на территории Кыргызстана азербайджано-кыргызского Фонда развития. А уже в Баку, по инициативе Ильхама Алиева, было решено увеличить Уставной фонд инвестиционной структуры в четыре раза - с 25 до 100 миллионов долларов. Несмотря на то, что пока объем торгово-промышленного взаимодействия двух стран остается достаточно скромным, в Фонд уже поступили более 40 заявок от представителей бизнеса двух стран для реализации проектов в Кыргызстане. В частности, эти средства планируется направить на финансирование самоокупающихся проектов в энергетике, аграрной сфере, а также в обрабатывающей, швейной и текстильной промышленности.

Азербайджано-кыргызский Фонд развития можно считать типовым проектом взаимодействия официального Баку с близкими соседями и партнёрами в регионе. Как подтверждение, первые два инвестиционных Фонда, соответственно, с Казахстаном и Узбекистаном, постепенно начинают свою деятельность. Так, в прошлом году был утвержден проект инвестиционного фонда холдингов «Самрук-Казына» и Азербайджанского инвестиционного холдинга (объемом 300 миллионов долларов), а в мае прошлого года, президент Ильхам Алиев утвердил межправительственное соглашение по Инвестиционному фонду с Узбекистаном (объемом 500 миллионов долларов). По словам Ильхама Алиева, 100 миллионов долларов азербайджано-кыргызского Фонда развития — это далеко не предел. Есть и другие механизмы… Из блока документов, подписанных в ходе визита кыргызской делегации, выделим наиболее существенные. Во-первых, это "Декларация об установлении углубленных отношений стратегического партнерства между Кыргызстаном и Азербайджаном". Также была подписана пятилетняя комплексная программа развития сотрудничества между правительствами двух стран (до 2029 года), которая будет использоваться в качестве базовой "дорожной карты" для двустороннего взаимодействия на среднесрочную перспективу. Еще один существенный документ – это «Соглашение об избежание двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход». Речь идет об одном из основополагающих документов двустороннего торгово-экономического сотрудничества, который уравнивает в мировой практике условия деятельности национальных компаний двух государств на территории двух стран. Как свидетельствует мировая практика, чем раньше страны подписывают соглашение об избежание двойного налогообложения, тем проще им расширять торговое и инвестиционное взаимодействие.

Баку и Бишкек переходят на стадию углубления взаимодействия с достаточно низкой базы – как известно, в 2023 году товарооборот между двумя странами составил только 64,978 миллиона долларов США (1,01 процента от суммарного азербайджанского внешнеторгового оборота со странами СНГ). Тем не менее, этот процесс уже пошел и по данным азербайджанской таможни прирост торговли с Кыргызстаном за прошлый год показал шестикратное увеличение, причем за счёт азербайджанского экспорта (59,338 миллиона долларов в 2023 году). Бишкекский вектор Баку В чем ценность и каковы задачи двустороннего взаимодействия Азербайджана и Кыргызстана? По существу, оно создает/достраивает сеть макроэкономических коммуникаций Центральной Азии, позволяющих подключать к ней субъекты и ресурсы третьих стран. Речь идет как о соседях и союзниках двух стран, так и о государствах дальних орбит - Европы и Азии. В этой стратегии можно выделить несколько существенных линий: - экономики двух стран являются ресурсами развития для Азербайджана и Кыргызстана в "многовекторной" региональной интеграции. Отношения Баку и Бишкека будет усиливать связность экономик СНГ/ЕАЭС, обладающих преимуществами торгового "посредника", поставщика компонентов и сырьевой базы. Речь о двустороннем движении, поскольку симбиоз СНГ/ЕАЭС является посредником и для России в доступе товаров из ЕС, и для Китая – в доступе к потребителям китайской продукции в ЕС; - возможность доступа через свои экономические пространства технологий и товаров из ЕС и Китая. В качестве примера, можно привести деятельность Азербайджанской инвестиционной компании (АИК) по созданию производств, направленных, в том числе, на экспорт в сопредельные страны. В настоящее время АИК ведет переговоры по 22 проектам общей инвестиционной стоимостью в 2,3 миллиарда долларов, которые позволят привлечь в Азербайджан 1,6 миллиарда прямых иностранных инвестиций.

Данные проекты охватывают лёгкую и тяжелую промышленность, фармацевтику, ВИЭ, пищевую промышленность, здравоохранение и другие направления. В 2025 году две венгерские фармацевтические компании начнут в Азербайджане производство 90 наименований лекарственных препаратов. Также АИК и израильская компания BioPharmax вложат 45 миллионов евро в проект строительства фармацевтического предприятия на территории СЭЗ Алят. Все это сделает реальным не только импортозамещение множества компонентов фармацевтической отрасли, но и налаживание экспортных поставок в регион Центральной Азии, Россию и Кыргызстан. В результате, Азербайджан со временем станет одним из ключевых промышленных центров обеспечения товарами и компонентами для производств и потребителей постсоветского Евразийского региона; - взаимодействие Баку и Бишкека усиливает проекты, в которых бизнес двух стран уже имеет хорошие позиции и развивает новые схемы. Для Баку это означает усиление Евразийской составляющей торговли (доступ на рынки стран ЕАЭС). Для самого же пространства ЕАЭС, взаимодействие Кыргызстана и Азербайджана повлечет за собой рост внешних линий торговых отношений с группой партнёрских государств на "сопредельной" постсоветской орбите. Ну, и для Бишкека — это доступ к центральной связке тюркского сообщества (Баку-Анкара) и общее усиление в нем позиций Кыргызстана; - линия безопасности. Помимо вопросов взаимодействия в предотвращении терроризма и экстремизма, Бишкек и Баку развивают также контакты по линиям Министерств обороны. В июле этого года на казахстанском полигоне «Оймаша», а также на мысе Токмак в акватории Каспийского моря, будут проведены оперативно-тактические командно-штабные учения «Бірлестік-2024» с участием подразделений армий Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. По составу участников, можно сказать, что это - вариант обновленного ОДКБ, но без участия России, а также Турции.

В таком формате, региональные учения вполне отвечают задачам необходимости полноценного управления вопросами безопасности самими государствами региона в формате "Центральная Азия + Азербайджан". А в перспективе, после десятилетия развития собственного ВПК, государства региона смогут опираться уже на собственное ядро безопасности без необходимости во внешних донорах в лице КНР, России или НАТО. Заметим, что система безопасности, развиваемая самостоятельно, без опоры на внешних доноров из круга бывших сверхдержав, является одним из основополагающих элементов независимой экономической политики. Связи магистральной инфраструктуры Азербайджан и Кыргызстан являются узловыми началами сухопутного евроазиатского торгово-логистического моста. Перспективный проект строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, который был поддержан Россией, также находится в центре внимания Азербайджана - основного транспортного хаба на западном берегу Каспийского моря. Посредством транскаспийского маршрута, грузы с этой магистрали будут проходить через Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и Европу, а также могут быть направлены через западную ветвь МТК "Север-Юг" в Россию, которая расширяет торговлю и инвестиции с Узбекистаном.

Запуск железной дороги между Китаем, Кыргызстаном и Узбекистаном станет для Азербайджана дополнительным бонусом. Перспективные 7-13 миллионов тонн грузов ежегодно, которые, как планируется, будут отправляться по железной дороге Китай-Кыргызстан-Узбекистан, могут стать еще одним катализатором развития транспортно-логистической и транзитной сферы Азербайджана. Ранее, министр транспорта Кыргызстана Ырысбек Бариев, находился с визитом в Баку и обсуждал с руководством морского торгового порта в Аляте паромные перевозки по Каспию грузов, следующих в Кыргызстан транзитом через Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. В результате, была достигнута договоренность, что для кыргызских грузоперевозчиков цена доставки одной фуры из Алята в порт Туркменбаши составит около 1.200 долларов. Однако, в случае предварительного согласования доставки в обе стороны, эта цена может быть снижена. Нужно учитывать, что Евросоюз также начинает более активно, чем в предыдущие десятилетия, финансировать развитие железнодорожной сети в Центральной Азии для создания новых транспортных связок. В конце января 2024 года Брюссель подписал два кредитных соглашения - с Казахстаном (на 1,5 миллиарда евро), а также с Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном (на 1,47 миллиарда евро). В перспективе же 2030-х годов, общий объем финансирования Евросоюзом транспортной сети Центральной Азии может достигнуть 10 миллиардов евро.