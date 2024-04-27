Сырский о сложной ситуации на фронте

На фронте в Украине сейчас наблюдается сложная обстановка, которая имеет тенденцию к обострению, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Сегодня, 26 апреля, главнокомандующий принял участие в 21-м заседании Контактной группы по вопросам обороноспособности Украины. Перед участниками коалиции выступили, в частности, президент Украины Владимир Зеленский, министр обороны Рустем Умеров, начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов.

Сырский, в свою очередь, рассказал участникам коалиции об обстановке на фронте.

"Проинформировал участников коалиции о сложной оперативно-стратегической обстановке, которая имеет тенденцию к обострению; специфику осуществления противником авиаударов по объектам энергетической инфраструктуры; о наших насущных потребностях в ракетах, боеприпасах, вооружении, военной технике и ключевую роль их своевременного поступления", - сообщил начальник Генштаба.