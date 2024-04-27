В московских аэропортах засилье таджиков

Ситуация с гражданами Таджикистана, застрявшими в аэропортах Москвы, остается сложной, сообщает представитель МИД Таджикистана. Отмечается, что на конец дня 27 апреля в московском аэропорту Внуково без обеспечения надлежащих санитарных условий находятся 954 гражданина Таджикистана, среди которых есть студенты. Аналогичная ситуация происходит и в аэропортах Жуковский, Домодедово и Шереметьево.

Подчеркивается, что российские власти намерены внести 306 человек в так называемый «список выдворяемых», а 27 человек уже выдворены. «Подобные ограничительные меры применяются исключительно в отношении граждан Таджикистана», - заявили в МИД страны.