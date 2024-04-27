Посол Армении в ЕС назвал «самоубийством» разрыв с Россией

Армения имеет «глубокие исторические связи» с Россией, в этой связи «попытки подрыва интересов» РФ на Кавказе являются «самоубийственными». Об этом заявил посол Армении в ЕС Тигран Балаян в беседе с американской газетой Politico.

«География Армении означает, что она исторически и практически имеет так много связей с Россией, что только фантазеры могут подумать, что Армения пойдет на самоубийственный шаг, пытаясь подорвать российские интересы в регионе», — подчеркнул он.

При этом, по словам Балаяна, отношения Еревана с Брюсселем основаны на государственных интересах Армении. Стране выгодно иметь с Евросоюзом «образцовые» отношения, добавил он.

Тесные связи Армении с ЕС не исключают двусторонних теплых отношений с Россией, «и это то, что мы хотим объяснить нашим российским коллегам», подчеркнул дипломат.