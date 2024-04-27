Взрыв в Нахчыване, есть жертвы
В результате взрыва боеприпаса в Садаракском районе Нахчыванской АР погибли два человека. Об этом говорится в совместной информации Генпрокуратуры, МВД и Агентства по разминированию (ANAMA).
Так, сегодня в результате взрыва боеприпаса, выпущенного в свое время ВС Армении по территории села Гараагадж Садаракского района Нахчыванской АР, погибли Вилаят Рзаев (1951 г.р.) и Адям Алиев (1970 г.р.).
Сотрудники прокуратуры осмотрели место происшествия, назначили соответствующие экспертизы и выполнили другие необходимые процессуальные действия.
По факту в прокуратуре Садаракского района проводится расследование.