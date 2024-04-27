Россиянам начнут рассылать электронные повестки

Российское правительство опубликовало текст постановления о «Едином реестре сведений о военнообязанных гражданах», он должен заработать 31 октября, а Минобороны РФ начнет рассылать электронные повестки и другие уведомления для призывников с 1 ноября.

Согласно постановлению, в едином реестре будут содержаться все сведения о воинском учете и о гражданах, которые ему подлежат, в том числе и сведения о вручении повесток. Кроме Минобороны, доступ к нему получат МВД, ФСБ, ФНС и другие ведомства. Повестка будет считаться врученной через семь дней после ее публикации в реестре. Уведомление о повестках призывники будут получать через личный кабинет или Госуслуги.

После отправки повестки военнообязанному автоматически закроют выезд из страны. Если призывник не явится в военкомат в течение 20 дней, ему запретят оформлять ИП, загранпаспорт, осуществлять сделки с недвижимостью и становиться самозанятым.

При этом в Москве и Томске военкоматы начали рассылку электронных повесток военнообязанным уже в весенний призыв. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявлял, что электронные повестки в военный комиссариат начнут рассылать во время весеннего призыва, но основным способом оповещения призывников останутся бумажные документы. По его словам, срочников не планируют отправлять на войну в Украине, а численные параметры призыва остаются прежними.

Очередной весенний призыв начался 1 апреля. В соответствии с указом президента Владимира Путина, он затронет 150 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет, которые не находятся в запасе. До 2024 года верхняя планка призывного возраста составляла 27 лет. Призыв завершится 15 июля.

Весной 2023 года в России приняли поправки к закону о воинской обязанности, которые предполагают создание двух электронных реестров: воинского учета и электронных повесток. В первом будут храниться все данные о военнообязанных, включая место жительства, работы, учебы, данные из налоговой, пенсионного фонда, медицинских организаций и судов. Во втором реестре будут регистрироваться повестки, которые военкоматы начнут рассылать через «Госуслуги».

Реестр воинского учета, согласно постановлению правительства, должны были создать к концу 2023 года. В этом году его собирались наполнить данными из военкоматов, и предполагалось, что он полноценно заработает только в 2025-м.