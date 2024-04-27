Турция замещает российский газ американским
Турция ведет переговоры с американской энергетической компанией ExxonMobil о многомиллиардной сделке на покупку сжиженного природного газа, поскольку Анкара стремится ограничить свою зависимость от российских энергоносителей.
Турция, которая импортирует почти весь свой природный газ из РФ, стремится создать "новый портфель поставок", который сделает ее менее зависимой от любого одного партнера, заявил министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар.
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