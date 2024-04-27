Что за слух о Шахине Мустафаеве запустил армянский священник? о развитии ситуации

Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az

Особую активность в демонстрациях против возвращения Азербайджану четырех оккупированных сел и разграничения рубежей двух стран, проходящих в этом направлении, проявляет сегодня армянская церковь.

По сути, в настоящее время институт церкви в Армении является наиболее радикальной, воинственной оппозицией правительству Никола Пашиняна. Причем происходит все это на фоне стремительного падения популярности пророссийской оппозиции, которая на глазах теряет свой электорат.

На фоне краха пророссийской оппозиции протестный электорат переходит в руки армянской церкви

В то же время, судя по публикациям в армянских СМИ, все попытки оппозиции использовать возвращение Азербайджану четырех сел для провоцирования новой волны массовых протестов и ее распространения на всю территорию страны пока ни к чему не привели.

Не дал ожидаемого эффекта и призыв бывшего министра обороны Армении генерала Аршака Карапетяна к массовому неповиновению. В течение двух дней некоторые протестные группы, в том числе представители оппозиции, пытались перекрыть дороги в Ереване и регионах страны, но полиция сумела их нейтрализовать, сведя, по сути, на нет акции массового неповиновения.

В селе Киран Тавушской области 27 апреля имели место довольно жесткие столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и демонстрантами, к которым присоединилась группа военнослужащих армянской армии. По сообщениям СМИ, в ходе столкновений несколько человек получили ранения, десятки демонстрантов были арестованы, и против них были оперативно возбуждены уголовные дела.

Армянское офицерство не услышало Аршака Карапетяна

Что же касается участия в протестном движении военных, то Министерство обороны Армении распространило видеообращение, в котором заявило, что «военнослужащие случайно оказались среди протестующих».

Тем не менее власти, обеспокоенные ростом масштаба беспорядков в армии, начали следственные мероприятия.

Особую активность в разжигании столкновений между полицией и жителями села Киран проявил глава Тавушской епархии архиепископ Баграт Галстян. В частности, этот священнослужитель распространял слухи о том, что в автомобиле с тонированными стеклами, замеченном вечером 27 апреля в районе села, могли находиться заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев и его армянский коллега Мгер Григорян.

В игру вступает Баграт Галстян

Баграт Галстян утверждал, что Мустафаев и представители армянских властей осуществляли какую-то деятельность, связанную с «передачей территории села».

Отметим, что когда протестующие заметили в селе Киран автомобиль с тонированными стеклами и попытались его остановить, вмешалась полиция и силой предотвратила нападение на машину.

Преподобный Галстян также призывал отставных армянских солдат и участников войны принять участие в акции протеста. В видео, которым священник поделился в своей социальной сети, он заявляет, что в настоящее время рядом с жителями Тавуша находится группа ветеранов войны и что вся Армения должна сплотиться, чтобы остановить «незаконный процесс делимитации».

Глава Ширакской епархии архиепископ Микаэл Ачапахян, также призвавший христиан распространить протесты на всю страну, отправился в Тавуш, чтобы поддержать протестующих.

Тем временем, пока священники пытались разжечь костер общенационального протеста, Министерство обороны Армении приказало армейским подразделениям оставить все боевые позиции в селах Баганис Айрым, Хейримли, Ашагы Эскипара и Гызылхаджилы Газахского района. В связи с чем группа армянских военнослужащих написала в знак протеста заявления об уходе из армии.

На фоне этих событий российские СМИ продолжают нагнетать ситуацию, утверждая, что в Армении полным ходом идет подготовка к военному перевороту.

Армянской армии приказано покинуть боевые позиции

Андрей Иохим, российский политолог и кандидат политических наук, прямо пишет, что волна протестов в Армении против передачи Азербайджану ряда приграничных территорий может спровоцировать военный переворот против правительства Никола Пашиняна.

Политолог обращает внимание на то, что к участникам акции протеста в приграничном селе Киран, требующих остановить процесс определения государственной границы, присоединились военнослужащие-контрактники армянской армии. По мнению политолога, если их число достигнет критической массы, то правительство Пашиняна окажется под угрозой.

«Государство принимает контрмеры, - констатировал Андрей Иохим в интервью изданию «Абзац». - Возбуждаются уголовные дела против контрактников, решивших поддержать протестующих. Однако участие военных в протестах — это дурной знак для правящего истеблишмента Армении. В целом же армянское общество сегодня расколото…»

Следует отметить, что достигнутое между Азербайджаном и Арменией соглашение, предусматривающее возвращение четырех сел, приветствовалось западными государствами и структурами, в том числе большинством стран Южнокавказского региона.

В то же время официальная Москва до сих пор не прокомментировала это соглашение. Зато российские СМИ оказывают широкую информационную поддержку тем, кто пытается помешать его реализации.