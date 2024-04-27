Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 18:40

Особую активность в демонстрациях против возвращения Азербайджану четырех оккупированных сел и разграничения рубежей двух стран, проходящих в этом направлении, проявляет сегодня армянская церковь. По сути, в настоящее время институт церкви в Армении является наиболее радикальной, воинственной оппозицией правительству Никола Пашиняна. Причем происходит все это на фоне стремительного падения популярности пророссийской оппозиции, которая на глазах теряет свой электорат.

В то же время, судя по публикациям в армянских СМИ, все попытки оппозиции использовать возвращение Азербайджану четырех сел для провоцирования новой волны массовых протестов и ее распространения на всю территорию страны пока ни к чему не привели. Не дал ожидаемого эффекта и призыв бывшего министра обороны Армении генерала Аршака Карапетяна к массовому неповиновению. В течение двух дней некоторые протестные группы, в том числе представители оппозиции, пытались перекрыть дороги в Ереване и регионах страны, но полиция сумела их нейтрализовать, сведя, по сути, на нет акции массового неповиновения. В селе Киран Тавушской области 27 апреля имели место довольно жесткие столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и демонстрантами, к которым присоединилась группа военнослужащих армянской армии. По сообщениям СМИ, в ходе столкновений несколько человек получили ранения, десятки демонстрантов были арестованы, и против них были оперативно возбуждены уголовные дела.

Что же касается участия в протестном движении военных, то Министерство обороны Армении распространило видеообращение, в котором заявило, что «военнослужащие случайно оказались среди протестующих». Тем не менее власти, обеспокоенные ростом масштаба беспорядков в армии, начали следственные мероприятия. Особую активность в разжигании столкновений между полицией и жителями села Киран проявил глава Тавушской епархии архиепископ Баграт Галстян. В частности, этот священнослужитель распространял слухи о том, что в автомобиле с тонированными стеклами, замеченном вечером 27 апреля в районе села, могли находиться заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев и его армянский коллега Мгер Григорян.

Баграт Галстян утверждал, что Мустафаев и представители армянских властей осуществляли какую-то деятельность, связанную с «передачей территории села». Отметим, что когда протестующие заметили в селе Киран автомобиль с тонированными стеклами и попытались его остановить, вмешалась полиция и силой предотвратила нападение на машину. Преподобный Галстян также призывал отставных армянских солдат и участников войны принять участие в акции протеста. В видео, которым священник поделился в своей социальной сети, он заявляет, что в настоящее время рядом с жителями Тавуша находится группа ветеранов войны и что вся Армения должна сплотиться, чтобы остановить «незаконный процесс делимитации». Глава Ширакской епархии архиепископ Микаэл Ачапахян, также призвавший христиан распространить протесты на всю страну, отправился в Тавуш, чтобы поддержать протестующих. Тем временем, пока священники пытались разжечь костер общенационального протеста, Министерство обороны Армении приказало армейским подразделениям оставить все боевые позиции в селах Баганис Айрым, Хейримли, Ашагы Эскипара и Гызылхаджилы Газахского района. В связи с чем группа армянских военнослужащих написала в знак протеста заявления об уходе из армии. На фоне этих событий российские СМИ продолжают нагнетать ситуацию, утверждая, что в Армении полным ходом идет подготовка к военному перевороту.