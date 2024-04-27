Боррель: «Европейцы не будут умирать за Донбасс»

Европейцы «не будут умирать за Донбасс», но Европа может помочь украинцам «не умирать за Донбасс еще дольше», заявила глава евродипломатии Джозеп Боррель.

По мнению главы дипломатии Евросоюза, война между Украиной и РФ может продолжаться как минимум до выборов в США. «А мы параллельно должны продолжать поддерживать народ Украины», - отметил Боррель.

«Раз уж мы обязались в начале конфликта поддерживать Украину, то должны продолжать поддержку до тех пор, пока они не смогут оказывать сопротивление и пока Путин не решит остановить войну. Но это, к сожалению, произойдет нескоро», - добавил дипломат.