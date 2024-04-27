Израиль настаивает, что должен уничтожить ХАМАС

Израиль обязан полностью уничтожить радикальное палестинское движение ХАМАС, а также освободить всех удерживаемых в секторе Газа заложников. Как пишет издание The Times of Israel, такую позицию подтвердил министр обороны еврейского государства Йоав Галант.

"В Газе мы обязаны уничтожить ХАМАС, а также вернуть заложников, мы работаем над двумя этими задачами, и я полон решимости выполнить оба этих дела", - сказал министр во время визита на авиабазу Пальмахим под Тель-Авивом.

При этом Галант признал, что достижение этих целей может затянуться. "Это займет столько, сколько придется, но мы должны выполнить эту задачу", - подчеркнул он.