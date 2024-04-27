Макрон о применении ядерного оружия

"Французская доктрина допускает применение ядерного оружия в тех случаях, когда существуют угрозы жизненно важным интересам, - сказал Макрон в беседе с французской молодежью, его слова приводит эльзасский новостной портал DNA. - Я уже говорил, что существует европейское измерение этих интересов, конкретизируя их, поскольку французская доктрина сдерживания содействует доверию к европейской обороне".

По его мнению, настало время "для дискуссий о противоракетной обороне, оружии большой дальности, а также ядерном оружии с участием стран, которые им обладают или имеют на своей территории американские ядерные вооружения".

"Нужно обсудить все это и понять, что нас действительно защищает. Франция сохранит специфику своей доктрины, но готова содействовать в большей мере европейской обороне", - подчеркнул французский лидер.