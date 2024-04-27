Зеленский о пути к справедливому миру

Украина выполнила все необходимые условия для реального начала переговоров по вступлению в ЕС, теперь свои обязательства должна выполнить сторона Евросоюза, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Глава украинского государства анонсировал, что на следующей неделе будет достаточно много международной коммуникации - и публичной, и непубличной.

"Помним, что нам должен принести этот год в политическом смысле. Это и результат с Евросоюзом. Украина выполнила все необходимые условия для реального начала переговоров по вступлению, и теперь свои обязательства должна выполнить сторона Евросоюза", - отметил он.

Зеленский сообщил, что власти продолжают готовить на июнь первый инаугурационный Саммит мира.

"И наша команда сейчас, а вместе с ней и команды ключевых партнеров, работают, чтобы Саммит стал действительно глобальным. Точно можем сказать: все континенты будут представлены - разные части света, разные взгляды на глобальное развитие", - подчеркнул он.

Но все они, отметил Зеленский, объединены одинаковым признанием того, что Устав ООН и базовые международные конвенции являются обязательными документами для каждого государства мира, в том числе и такого, как Россия, где царит безумие.

"Мировое большинство должно принудить Россию к миру и может это сделать. Именно в июне может начаться путь к справедливому миру. Готовимся и к саммиту НАТО, который состоится этим летом. Нужен сильный политический сигнал - Альянс не должен бояться собственной силы и прятаться от собственных основ", - сказал украинский президент.

Зеленский подчеркнул, что каждая страна, разделяющая общие ценности и готовая реально их защищать, заслуживает приглашения в Альянс.