Пашинян и Блинкен обсудили мирный договор с Баку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном мирный процесс с Азербайджаном и демаркацию армяно-азербайджанской границы, пишут армянские СМИ.

В ходе телефонного разговора собеседники обсудили вопросы, касающиеся повестки двусторонних отношений Армения - США, встречи, состоявшейся 5 апреля в Брюсселе, а также армяно-азербайджанского мирного процесса.

Пашинян выразил удовлетворение активизацией двусторонних отношений Армения - США. Премьер-министр также подчеркнул важность реализации договоренностей, достигнутых в Брюсселе 5 апреля, подчеркнув, что эти договоренности были выражены в пресс-релизе по итогам встречи, и встреча не имела какой-либо секретной повестки дня.

Он также позитивно отозвался о процессе демаркации армяно-азербайджанской государственной границы, подчеркнув, что «обеспокоенность жителей сел Воскепар, Киранц и Беркабер Тавушской области понятна, и будет сделано все для адресации их законных опасений».

Собеседники подчеркнули важность договоренностей, достигнутых в ходе четырехсторонней встречи в Праге 6 октября 2022 года в контексте армяно-азербайджанского мирного процесса.

Признание территориальной целостности и суверенитета друг друга Арменией и Азербайджаном на основе Алма-Атинской декларации, а также осуществление процесса делимитации и демаркации на основе той же декларации открывают путь к подписанию мирного договора между Арменией и Азербайджаном, констатировали Пашинян и Блинкен.