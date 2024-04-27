США дали подсказку ХАМАС

Согласие радикальной группировки ХАМАС принять условия сделки по освобождению заложников позволит избежать проведения Израилем масштабной операции в Рафахе, заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

Кирби задали вопрос: грозит ли начало израильской стороной военной операции в Рафахе срывом возможных договоренностей по прекращению огня на Ближнем Востоке.

«Если у нас получится заключить сделку, это подарит нам шесть недель мира. Это также позволит избежать боестолкновений в Рафахе», — сказал Кирби.

Он также выразил надежду, что после шести недель временного перемирия получится выработать какое-то долгосрочное решение.

Представители ХАМАС пока не отвергли условия предложенной им сделки по освобождению заложников и все еще рассматривают ее, добавил Кирби.