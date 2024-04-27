Что стало с боевиками «Вагнера»

Тысячи бывших бойцов ЧВК «Вагнер» разделились как минимум на четыре группы. Смешивая этих бойцов с другими наемниками, лояльными Путину, российское правительство надеется предотвратить повторение прошлогодних событий, а именно мятежа, пишет Politico.

Новые частные армии уже развернуты по всему миру для выполнения специальных миссий, в том числе на Украине и в Африке, где они, как ожидается, будут играть такую же дестабилизирующую роль на мировой арене, как и под командованием Пригожина.

Одна из четырех групп входит в состав Росгвардии России. Она уже отправилась на территорию Украины и потеряла значительное количество бойцов. Две другие группы действуют под контролем Министерства обороны и московских спецслужб. Четвертая группа все еще работает над тем, чтобы взять под контроль бывшие силы «Вагнера» в некоторых африканских столицах.