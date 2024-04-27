Американцам уйти? Запросто. Ну, хлебайте хаос вокруг света
Американское командования в Африке (USAFRICOM) выводит свой контингент на континенте. Сначала Нигер, а теперь Чад – тенденция, однако. Причем во всех случаях решение состоялось по инициативе руководства этих африканских стран, что порождает целый ряд не самых приятных для Вашингтона вопросов.
И первой из них в том, что хунта в Нигере и генерал Махамат Идрисс Деби Итно в Чаде, пришедший к власти после смерти своего отца Идриса Деби Итно, который железной рукой правил страной три десятка лет, – совсем не те фигуры, которые могут от американцев что-то там «требовать». Не та у них весовая категория.
Тезис о том, что они теперь ориентируются на Россию, тоже убедительным не выглядит, поскольку по степени влияния на африканском континенте Вашингтон и Москва – величины совершенно несопоставимые. Россия может себя тешить грезами об Африке как зоне своего влияния, но к действительности это отношения не имеет от слова «совсем». Даже во времена СССР, достигшего наибольших успехов на Черном континенте, преимущество в «Большой игре в Африке» все равно оставалось на стороне Запада, Москва лишь «шатала» ситуацию, не более.
Поэтому для предотвращения нынешнего парада «борьбы с неоколониализмом» американцам не пришлось бы даже сильно напрягаться. Связи в туземных элитах у них устойчивы, проамерикански настроенных элементов в этих странах там как дырок в сыре, и каждый просто мечтает прийти к власти, а точнее, занять место главного распорядителя ресурсов.
Поскольку это и есть главное, что определяет внутреннюю политику в африканских странах. Все остальное несущественно в силу особенностей местного менталитета. Африканские что военные, что политические элиты не просто продажны – они продажны запредельно. А следовательно - предельно манипулируемы извне.
Человек с чемоданом кэша или с возможностью открыть для них солидный счет в солидном банке для них фигура практически сакральная, что-то вроде «Большого лунного бегемота» или кого-то еще из местного божественного пантеона. И его пожелания будут выполнены без всяких колебаний. И в таких условиях американцы со смирением принимают их требования вывести свои военные контингенты, покинуть страну, да еще и безвозмездно передать им военные базы в этих станах стоимостью в несколько сотен миллионов долларов? Да в том же Конгрессе американских военных просто порвали бы «на тряпочки» за такое отношение к деньгам налогоплательщиков.
Словом, вся эта история с «янки, гоу хоум» выглядит настолько неубедительно, что Станиславский не просто кричит – ревет пароходным гудком: «Не верю!» А, соответственно, почему этому должны верить мы, которых американские масс-медиа стараются убедить в том, что у Вашингтона внезапно приключилось обострение синдрома «Льва Толстого и Махатмы Ганди», то есть «непротивления злу насилием»? И американский капитал, для которого военное присутствие является лишь проекцией его интересов, легко с этим согласился?
Как представляется, американцы в реальности затеяли столь любимую ими многоходовку, которая называется «управляемый хаос». Вы хотите, чтобы мы ушли, а за производство вашей безопасности взялись русские?
Да нет проблем, уйдем, но тогда хлебайте эту крутую кашу полной ложкой, мы подождем. Ни у африканцев, ни у русских расхлебать эту «кашу» с джихадистами ИГ, сепаратистами всех мастей и другими бандитскими группировками не получится. И российский «рывок в Африку» будет полностью дискредитирован. А значит – вскоре придется звать американцев обратно.
Цинично? Обойдется большой кровью африканцев? Помилуйте, кого в большой политике это когда-нибудь смущало? На таких уровнях игры человеческие потери никакой роли не играют.