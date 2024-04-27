Икрам Нур, автор haqqin.az 21:15

Американское командования в Африке (USAFRICOM) выводит свой контингент на континенте. Сначала Нигер, а теперь Чад – тенденция, однако. Причем во всех случаях решение состоялось по инициативе руководства этих африканских стран, что порождает целый ряд не самых приятных для Вашингтона вопросов. И первой из них в том, что хунта в Нигере и генерал Махамат Идрисс Деби Итно в Чаде, пришедший к власти после смерти своего отца Идриса Деби Итно, который железной рукой правил страной три десятка лет, – совсем не те фигуры, которые могут от американцев что-то там «требовать». Не та у них весовая категория.

Тезис о том, что они теперь ориентируются на Россию, тоже убедительным не выглядит, поскольку по степени влияния на африканском континенте Вашингтон и Москва – величины совершенно несопоставимые. Россия может себя тешить грезами об Африке как зоне своего влияния, но к действительности это отношения не имеет от слова «совсем». Даже во времена СССР, достигшего наибольших успехов на Черном континенте, преимущество в «Большой игре в Африке» все равно оставалось на стороне Запада, Москва лишь «шатала» ситуацию, не более. Поэтому для предотвращения нынешнего парада «борьбы с неоколониализмом» американцам не пришлось бы даже сильно напрягаться. Связи в туземных элитах у них устойчивы, проамерикански настроенных элементов в этих странах там как дырок в сыре, и каждый просто мечтает прийти к власти, а точнее, занять место главного распорядителя ресурсов. Поскольку это и есть главное, что определяет внутреннюю политику в африканских странах. Все остальное несущественно в силу особенностей местного менталитета. Африканские что военные, что политические элиты не просто продажны – они продажны запредельно. А следовательно - предельно манипулируемы извне.