Мэр Стамбула назвал ХАМАС террористами

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу возложил вину за конфликт на Ближнем Востоке на палестинскую сторону, назвав палестинское движение ХАМАС террористическим.

«ХАМАС совершил теракт в Израиле, что нас глубоко огорчило. Любая организация, которая убивает людей посредством терактов, является для нас террористической», - заявил мэр города Стамбул в интервью американскому телеканалу CNN.

При этом мэр крупнейшего турецкого города обвинил Запад в предвзятом отношении, поскольку тот не видит «полной картины», игнорируя «жестокое угнетение палестинцев Израилем».

«Запад видит только одну сторону. Я думаю, что мы [партия кемалистов] в этом вопросе реалистичней. Мы признаем ХАМАС террористами, при этом мы также видим ужасное угнетение и убийства палестинских женщин и детей Израилем».