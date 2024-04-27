Эльмир Алиев, отдел спорта 22:19

Сегодня состоялись три матча 32-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги. В двух из них принимали участие команды, борющиеся за медали и попадание в еврокубки. На новом стадионе в Сумгаите местная команда принимала «Карабах». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Сумгаита». Победный гол на 70-й минуте забил израильтянин Рой Кехат.

Интересно, что «Сумгаит» вышел на матч без своего главного тренера Самира Абасова, который на этой неделе побывал в стане испанской «Барселоны», где провел ряд встреч, в том числе и с главным тренером команды, экс-звездой «Барсы» и всего испанского футбола Хави Эрнандесом.

Чуть ранее «Нефтчи» в родных стенах разгромил «Туран-Товуз» - 3:0. Отличились Филип Озобич (15-я минута), Юри Матиас (31-я, с пенальти) и Рахман Гаджиев (70-я, с пенальти).

Также сегодня «Кяпяз» со счетом 1:0 обыграл в гостях «Габалу» и поднялся на 8-е место. Единственный гол на 7-й минуте забил Мартинс Жуниор.