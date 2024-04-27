Пока Самир Абасов в гостях у «Барселоны», «Сумгаит» обыграл «Карабах» ВИДЕО
Сегодня состоялись три матча 32-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
В двух из них принимали участие команды, борющиеся за медали и попадание в еврокубки. На новом стадионе в Сумгаите местная команда принимала «Карабах». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Сумгаита». Победный гол на 70-й минуте забил израильтянин Рой Кехат.
Интересно, что «Сумгаит» вышел на матч без своего главного тренера Самира Абасова, который на этой неделе побывал в стане испанской «Барселоны», где провел ряд встреч, в том числе и с главным тренером команды, экс-звездой «Барсы» и всего испанского футбола Хави Эрнандесом.
Чуть ранее «Нефтчи» в родных стенах разгромил «Туран-Товуз» - 3:0. Отличились Филип Озобич (15-я минута), Юри Матиас (31-я, с пенальти) и Рахман Гаджиев (70-я, с пенальти).
Также сегодня «Кяпяз» со счетом 1:0 обыграл в гостях «Габалу» и поднялся на 8-е место. Единственный гол на 7-й минуте забил Мартинс Жуниор.
Вчера «Сабах» обыграл «Сабаил» - 2:0. Завтра состоится заключительная игру тура, в которой «Зиря» примет «Араз-Нахчыван».
Турнирное положение
1. «Карабах» - 73 очка (32 матча)
2. «Сумгаит» - 50 (32)
3. «Нефтчи» - 50 (32)
4. «Зиря» - 49 (31)
5. «Сабах» - 49 (32)
6. «Сабаил» - 42 (32)
7. «Туран-Товуз» - 42 (32)
8. «Кяпяз» - 34 (32)
9. «Араз-Нахчыван» - 32 (31)
10. «Габала» - 17 (32)
Итак, за три оставшиеся путевки в еврокубки борются четыре команды. У «Зиря» есть двойной шанс. Команда Рашада Садыхова вышла в финал Кубка Азербайджана, в котором сыграет с «Карабахом». В случае победы «Зиря» получит путевку в Лигу Европы. Если же выиграет «Карабах», то в Лигу Европы отправится вторая команда чемпионата, а третья и четвертая сыграют в Лиге конференций.