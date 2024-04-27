«Грузинской мечте» санкции нипочем

«В мире будет первый прецедент, если на человека наложат санкции из-за инициирования и поддержки закона. Я с большим удовольствием дождусь, что за санкции введут против меня, чтобы создался в мире первый прецедент, согласно которому на законодателя накладывают санкции из-за инициирования закона», - сказал Мдинарадзе на брифинге.

Что же касается отношений Грузии и США, то политик подчеркнул, что «они действительно нуждаются в пересмотре, и призвал Вашингтон отменить визовый режим для граждан Грузии, ввести режим свободной торговли, а также установить прямое авиасообщение между странами».

«Да, отношения Грузии и США должны быть пересмотрены. <...> Мы не будем никого ни о чем умолять. <...> Должны быть упразднены визы, передвижение должно стать свободным между партнерами и друзьями. Это и будет правильным отношением», - добавил Мдинарадзе.

Парламент Грузии 17 апреля в первом чтении на пленарном заседании одобрил законопроект «О прозрачности иностранного влияния», против которого высказывались президент Грузии Саломе Зурабишвили, оппозиция и западные дипломаты, увидевшие в нем препятствие для интеграции республики в Евросоюз. С 15 апреля в Тбилиси оппозиция и гражданские активисты проводят митинги против законопроекта.