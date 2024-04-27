Украинское небо станет очень опасным для F-16

Небо над Украиной станет самым опасным полем боя, с которым до сих пор сталкивались истребители F-16. Об этом изданию Business Insider рассказали бывшие военные пилоты США.

«Самолету предстоит противостоять передовым российским системам ПВО - как С-300, так и С-400. Российский арсенал систем «земля-воздух» более современен и совершенен, чем те, с которыми F-16 сталкивался в прошлых конфликтах», - говорится в статье.

Издание напоминает, что у России также «огромный парк» Су-35 и МиГ-31, вооруженных дальнобойными Р-37 большой дальности, благодаря чему РФ может обнаружить американские истребители за сотни километров.

«Русские доставляют высококлассное оборудование на войну на Украине, тогда как предыдущие противники F-16 на Ближнем Востоке, такие как Ирак и Сирия, обычно использовали устаревшее советское оборудование и, вероятно, не были так хорошо обучены», - отмечается в статье.

В материале говорится, что когда украинские F-16 взлетят, они могут сразу же оказаться в пределах досягаемости российских систем ПВО. Украинские пилоты могут находиться под прицелом еще до того, как они начнут применять свою собственную тактику.

По данным osint-ресурса Oryx, который отслеживает военные потери, Украина уже потеряла по меньшей мере 86 самолетов с начала войны.