Китай официально объявил о санкциях против России

Китай, который долгое время придерживался нейтралитета в вопросе санкций в отношении Российской Федерации, признался в том, что присоединился к санкционным ограничениям. Об этом было заявлено советником Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Ваном Венбином.

Чиновник объявил о том, что экспорт продукции, которая относится к критически важной для военно-промышленного комплекса РФ, прекращен.

Известно, что китайские производители сократили прямые поставки в РФ машин, механизмов, а также оборудования, в том числе электрического, впервые с конца 2022-го года. Отмечается, что в марте текущего, 2024-го года экспорт таких товаров сократился на 15 процентов и составил 2,9 миллиарда долларов США в денежном эквиваленте, как следует из данных, опубликованных Главным таможенным управлением КНР.

В целом же экспорт товаров из Поднебесной в Россию в первый весенний месяц упал на 14,2 процента в сравнении с аналогичным периодом 2023-го года. При этом, по словам Александра Фиранчука, научного сотрудника РАНХиГС, еще в феврале 2024-го года был отмечен умеренный рост экспорта — на 9,6 процента по сравнению с таким же периодом прошедшего 2023-го года.

Доля экспорта в Россию в Китае в марте упала на четверть до минимума с декабря 2022-го и составила 2,7 процента после того, как в феврале этот показатель был равен 3,4 процента.

В декабре прошлого года власти США объявили о том, что намерены вводить вторичные санкции на финансовые учреждения и банки, которые были замечены в сделках по закупке компаниями из России товаров ВПК.