Сын Кадырова стал куратором вуза имени Путина
Сын руководителя Чечни Рамзана Кадырова, 16-летний Адам, стал куратором Российского университета спецназа имени Владимира Путина (РУС) в Гудермесе. Об этом пишут российские СМИ.
"По просьбе дорогого брата, руководителя РУС Байбетара Вайханова я принял решение назначить Адама Кадырова куратором РУС. Он тесно знаком с деятельностью знаменитого университета, поэтому я считаю, что отлично справится с возложенными обязанностями", - написал в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.