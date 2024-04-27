Израильские военные зафиксировали новый обстрел на границе с Ливаном. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее информации, два снаряда было выпущено с ливанской территории в направлении горы Хар-Дов на севере Израиля.

Ранее израильские истребители нанесли удар по военному объекту, использовавшемуся вооруженным крылом шиитской организации «Хезболла». Цель находилась в районе населенного пункта Аит-эш-Шааб на юге Ливана, проинформировали в армии.