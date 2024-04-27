На акции протеста против закона об «иноагентах» в центре Тбилиси задержаны несколько человек, в том числе бывший госминистр по евроатлантической интеграции Алексей Петриашвили. Об этом сообщают местные СМИ.

Где именно находится бывший член команды «Грузинской мечты» в настоящее время неизвестно.

В МВД заявили, что Петриашвили задержан по статьям 166 и 173 (мелкое хулиганство и неповиновение полиции) административного кодекса Грузии.

Ранее ситуация у парламента Грузии накалилась, когда участники акции попытались снести искусственные ограждения, расположенные у здания законодательного органа. Демонстранты хотят пройти к сцене, которую установили к митингу правящей партии «Грузинская мечта», запланированному на 29 апреля.

В понедельник утром в парламенте начнется обсуждение законопроекта во втором чтении. Когда документ вынесут на голосование во втором чтении, пока неизвестно.