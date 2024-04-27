Грузия в тупике: протесты не помогут, революции не будет haqqin.az из Тбилиси

Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az, Тбилиси

Воскресенье в Тбилиси стало днем оппозиции. Оппозиции в широком смысле. Я не имею в виду политические партии, большинство которых находится в плачевном состоянии и давно уже растворились бы в стратосфере, если бы нелюбовь к власти, как минимум, половины населения Грузии.

Неприятие «Грузинской мечты» этой частью общества носит настолько всеобъемлющий характер, что оно готово закрывать глаза на все издержки парламентской оппозиции, вроде амбиций большинства лидеров и постоянное дробление партий, приведшее к тому, что в итоге они отбирают голоса не у власти, а друг у друга. Но народ терпит, поскольку все еще не потерял надежду на смену власти…

Брожу среди митингующих и понимаю, насколько бесперспективен путь массового протеста в условиях, когда власть считает всех несогласных геями и сатанистами

В воскресенье состоялся большой митинг против «русского закона», который власть пробивает с решимостью бульдозера, не считаясь с мнением западных союзников и риском потерять самое большое достижение Грузии за десятилетия независимости – безвизовый режим с Евросоюзом

На самом деле, нет на свете задачи проще этой: достаточно поменять в формулировке всего одно слово - вместо «закон о прозрачности иностранного влияния», написать «закон о прозрачности иностранного финансирования», и не будет ни акций протеста, ни угроз со стороны западных партнеров, ни вообще всей этой нервотрепки с митингами, арестами и водометами.

Ну, а пока 150 неправительственных организаций Грузии, выступившие организаторами воскресной акции протеста, заявили, что категорически отказываются признавать себя «агентами иностранного влияния» и, скорее, закроются, нежели согласятся на такую постановку вопроса.

Масштабы воскресной акции противников власти - по-настоящему впечатляют

В общем-то, это вопрос принципа, ибо все попытки шельмовать политических противников, наклеивая на них ярлык «иностранного агента» - пустая трата времени. Поскольку просто глупо рассчитывать на то, что «мечтатели» назовут кого-то «агентом», после чего репутации этого человека будет вконец скомпрометирована. Следует понимать, что, буквально, половина Грузии сидит на иностранных деньгах, не говоря уже о том, что большинство лидеров «Грузинской мечты», работали в иностранных фондах.

Очередной сюжет для театра абсурда: нынешний премьер-министр Ираклий Кобахидзе до прихода в политику работал на крупной должности в грузинском представительстве американского фонда USAID.

То есть, по классификации «Мечты», он не премьер вовсе, а самый что ни на есть Агент Агентыч.

Да и разве только он?!

По логике мечтателей: Ираклий Кобахидзе - Агент Агентыч?

Среди командования правящей партии – бывшие сотрудники Фонда Евразия, других подобных организаций и даже, о ужас! всеми ненавистного Фонда Сороса.

Как по мне, так подобная принципиальность просто излишня. На днях разговаривал с лидером одной из крупных НПО и пытался убедить его. Мол, если что, то лучше зарегистрируйся. Ведь эту формулировку в закон потому и придумали, чтоб вы испугались, закрылись и разошлись по домам.

А он мне в ответ: «А как же моральные принципы? Я 20 лет не для того выстраивал свою организацию, чтоб на двадцать первый год признать себя иностранным агентом!»

Тогда я спрашиваю: «А тебе не плевать как тебя назовут «мечтатели»?..»

Моя логика: если будете размахивать кувалдой закона, так не сможете тогда ездить в Европу, и ваши сторонники не смогут, и мамаши их, которые там ухаживают за стариками и присылают деньги своим лодырям-сыновьям – все они вынуждены будут вернуться обратно.

И знаете, куда они повалят если не на следующий день, то уж точно через неделю? К вашей гребанной канцелярии и повалят! И потребуют от компенсацию за то, что раньше они своих лодырей сами содержали, а вот теперь вы лишили их этой возможности.

Хотели пробить «русский» закон? Тогда давайте, раскошеливайтесь!

Масштабы воскресной акции противников власти - по-настоящему впечатляют. На улицы вышли не менее 30 тысяч человек, что очень много для страны с населением в 3,7 миллиона граждан. Причем, вышли сами. Их никто не мобилизовывал, не агитировал, не платил деньги, их никто не угрожал уволить с работы за то, что они останутся дома.

На улицы вышли не менее 30 тысяч человек, что очень много для страны с населением в 3,7 миллиона граждан

Наличие идейных сторонников – это всегда большой плюс, поскольку за деньги людей можно собирать лишь периодически, да и то, это требует массу времени, ведь машина бюрократии должна принять решение, ознакомить с ним руководителей госструктур, те, в свою очередь, должны уломать сотрудников, составить списки, доложить наверх, наверху должны выделить деньги, продовольствие, организовать транспорт и график подвозок…

В общем, возни на неделю.

А тут вообще никаких организационных усилий. В соцсетях написали: «Собираемся в семь вечера!» И все в семь вечера собрались.

Ходишь среди демонстрантов, смотришь на их лица и вновь испытываешь ощущение несправедливости. Ведь нас больше, чем их, на нашей стороне 90 процентов грузинской молодежи - самой продвинутой, самой перспективной, на наши акции приходит средний класс – интеллигентные, образованные  люди, способные содержать себя сами, которые не нуждаются в подачках и могут купить себе мешок картошки, не участвуя в уничтожении будущего своей страны...

Так почему же мы не можем ничего сделать?!

Грузия уже давно находится в состоянии холодной гражданской войны. Горячей она не становится по нескольким причинам. В первую очередь потому, что, как писал великий Владимир Семенович Высоцкий, «настоящих буйных мало». Взаимной ненависти, испытываемой противоборствующими сторонами, все-таки, недостаточно, чтобы стрелять друг в друга. Ну, а мирные протесты, пусть даже самые масштабные, нынешнюю власть, увы, не пугают.

Все вокруг приводят в пример киевский Майдан, как некое мерило непоколебимости народной воли. Но при этом молчат о том, что Майдан-2014 года был чем угодно, но только не мирной «оранжевой» революцией по лекалам 2004-го. Не случайно и закончился он кровавым побоищем в самом центре Киева...

В общем, пора возвращаться домой, поскольку ничего принципиально сегодня уже не случится

Кому-то к счастью, для кого-то – к сожалению, но в Грузии к такому никто не готов. Страна, независимость которой в 1991 году началась с двухлетней гражданской войны, не может просто так смотреть на сограждан, вышедших друг против друга с обрезами, вилами и топорами... Историческая память и тяжелейший стресс от пережитого, выработали в коллективном сознании грузин поразительно стойкий, непробиваемый иммунитет против любого гражданского противостояния. Даже те, кто всеми фибрами ненавидят власть «Грузинской мечты», не готовы к этому…

Брожу среди митингующих и понимаю, насколько бесперспективен путь массового протеста в условиях, когда власть считает всех несогласных геями и сатанистами, а боится единственного - вооруженного восстания, которого, впрочем, нет и не предвидится.

Сколько раз, находясь в самой гуще крупномасштабных акций протеста, я спрашивал себя: «Будь у тебя возможность принимать решения, что бы ты сделал?» Если бы митингующие сказали: «Тенгиз, твое слово решающее, что скажешь, то мы и сделаем», как ты поступишь?

И всякий раз я с ужасом признавался самому себе, что ответа нет, что я ничего не могу придумать…

Тем временем, акция протеста продолжается, ничто не предвещает каких-то неожиданностей и у всех одна тема для разговора и обсуждений – в понедельник власть проводит свой митинг, на который мобилизуют со всей страны десятки тысяч бюджетников.

Что они предпримут, какие перспективы на будущее, да и вообще, что делать? Уже сейчас искать, куда сваливать, или переждать в надежде, что вдруг все само собой рассосется, как это часто бывало в Грузии?

Но и тут ответ прежний - без понятия!

В общем, пора возвращаться домой, поскольку ничего принципиально сегодня уже не случится.

А вот понедельник - и вправду день тяжелый...