Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az, Тбилиси 01:22

Воскресенье в Тбилиси стало днем оппозиции. Оппозиции в широком смысле. Я не имею в виду политические партии, большинство которых находится в плачевном состоянии и давно уже растворились бы в стратосфере, если бы нелюбовь к власти, как минимум, половины населения Грузии. Неприятие «Грузинской мечты» этой частью общества носит настолько всеобъемлющий характер, что оно готово закрывать глаза на все издержки парламентской оппозиции, вроде амбиций большинства лидеров и постоянное дробление партий, приведшее к тому, что в итоге они отбирают голоса не у власти, а друг у друга. Но народ терпит, поскольку все еще не потерял надежду на смену власти…

В воскресенье состоялся большой митинг против «русского закона», который власть пробивает с решимостью бульдозера, не считаясь с мнением западных союзников и риском потерять самое большое достижение Грузии за десятилетия независимости – безвизовый режим с Евросоюзом На самом деле, нет на свете задачи проще этой: достаточно поменять в формулировке всего одно слово - вместо «закон о прозрачности иностранного влияния», написать «закон о прозрачности иностранного финансирования», и не будет ни акций протеста, ни угроз со стороны западных партнеров, ни вообще всей этой нервотрепки с митингами, арестами и водометами. Ну, а пока 150 неправительственных организаций Грузии, выступившие организаторами воскресной акции протеста, заявили, что категорически отказываются признавать себя «агентами иностранного влияния» и, скорее, закроются, нежели согласятся на такую постановку вопроса.

В общем-то, это вопрос принципа, ибо все попытки шельмовать политических противников, наклеивая на них ярлык «иностранного агента» - пустая трата времени. Поскольку просто глупо рассчитывать на то, что «мечтатели» назовут кого-то «агентом», после чего репутации этого человека будет вконец скомпрометирована. Следует понимать, что, буквально, половина Грузии сидит на иностранных деньгах, не говоря уже о том, что большинство лидеров «Грузинской мечты», работали в иностранных фондах. Очередной сюжет для театра абсурда: нынешний премьер-министр Ираклий Кобахидзе до прихода в политику работал на крупной должности в грузинском представительстве американского фонда USAID. То есть, по классификации «Мечты», он не премьер вовсе, а самый что ни на есть Агент Агентыч. Да и разве только он?!

Среди командования правящей партии – бывшие сотрудники Фонда Евразия, других подобных организаций и даже, о ужас! всеми ненавистного Фонда Сороса. Как по мне, так подобная принципиальность просто излишня. На днях разговаривал с лидером одной из крупных НПО и пытался убедить его. Мол, если что, то лучше зарегистрируйся. Ведь эту формулировку в закон потому и придумали, чтоб вы испугались, закрылись и разошлись по домам. А он мне в ответ: «А как же моральные принципы? Я 20 лет не для того выстраивал свою организацию, чтоб на двадцать первый год признать себя иностранным агентом!» Тогда я спрашиваю: «А тебе не плевать как тебя назовут «мечтатели»?..» Моя логика: если будете размахивать кувалдой закона, так не сможете тогда ездить в Европу, и ваши сторонники не смогут, и мамаши их, которые там ухаживают за стариками и присылают деньги своим лодырям-сыновьям – все они вынуждены будут вернуться обратно. И знаете, куда они повалят если не на следующий день, то уж точно через неделю? К вашей гребанной канцелярии и повалят! И потребуют от компенсацию за то, что раньше они своих лодырей сами содержали, а вот теперь вы лишили их этой возможности. Хотели пробить «русский» закон? Тогда давайте, раскошеливайтесь! Масштабы воскресной акции противников власти - по-настоящему впечатляют. На улицы вышли не менее 30 тысяч человек, что очень много для страны с населением в 3,7 миллиона граждан. Причем, вышли сами. Их никто не мобилизовывал, не агитировал, не платил деньги, их никто не угрожал уволить с работы за то, что они останутся дома.

Наличие идейных сторонников – это всегда большой плюс, поскольку за деньги людей можно собирать лишь периодически, да и то, это требует массу времени, ведь машина бюрократии должна принять решение, ознакомить с ним руководителей госструктур, те, в свою очередь, должны уломать сотрудников, составить списки, доложить наверх, наверху должны выделить деньги, продовольствие, организовать транспорт и график подвозок… В общем, возни на неделю. А тут вообще никаких организационных усилий. В соцсетях написали: «Собираемся в семь вечера!» И все в семь вечера собрались. Ходишь среди демонстрантов, смотришь на их лица и вновь испытываешь ощущение несправедливости. Ведь нас больше, чем их, на нашей стороне 90 процентов грузинской молодежи - самой продвинутой, самой перспективной, на наши акции приходит средний класс – интеллигентные, образованные люди, способные содержать себя сами, которые не нуждаются в подачках и могут купить себе мешок картошки, не участвуя в уничтожении будущего своей страны... Так почему же мы не можем ничего сделать?! Грузия уже давно находится в состоянии холодной гражданской войны. Горячей она не становится по нескольким причинам. В первую очередь потому, что, как писал великий Владимир Семенович Высоцкий, «настоящих буйных мало». Взаимной ненависти, испытываемой противоборствующими сторонами, все-таки, недостаточно, чтобы стрелять друг в друга. Ну, а мирные протесты, пусть даже самые масштабные, нынешнюю власть, увы, не пугают. Все вокруг приводят в пример киевский Майдан, как некое мерило непоколебимости народной воли. Но при этом молчат о том, что Майдан-2014 года был чем угодно, но только не мирной «оранжевой» революцией по лекалам 2004-го. Не случайно и закончился он кровавым побоищем в самом центре Киева...