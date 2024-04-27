О нападении на пост полиции в Карачаево-Черкесской Республике сообщают российские СМИ.

По их данным, ближе к полуночи к посту подъехали неизвестные, взорвали гранату и открыли огонь. В ходе столкновения погиб прикомандированный сотрудник, четверо местных полицейских получили ранения.

Двое боевиков ликвидированы ответным огнем. Сейчас на месте работают силовики.

Отмечается, что раненый террорист может быть одним из пятерых разыскиваемых террористов, которые убили двух правоохранителей и скрылись.