Бакинский клуб FOMO попал в список 100 лучших клубов мира по опросам, проведенным именитым британским журналом Dj Mag, где люди выбирают лучшие клубы посредством открытого голосования.

Открытый в 2023 году, FOMO довольно быстро снискал себе славу одного из лучших ночных заведений не только столицы Азербайджана, но и на территории стран СНГ, культивирующих современную, актуальную, клубную музыку.

FOMO значит Fear to missing out, и это не просто громкое словосочетание, а возможность отлично провести время в пространстве, которое по праву можно назвать культурным кластером, где каждый желающий сможет удовлетворить свою потребность в незабываемых развлечениях и, бесспорно, хорошей танцевальной музыке.