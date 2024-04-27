Клуб FOMO Баку в списке 100 лучших клубов мира фото; видео
Бакинский клуб FOMO попал в список 100 лучших клубов мира по опросам, проведенным именитым британским журналом Dj Mag, где люди выбирают лучшие клубы посредством открытого голосования.
Открытый в 2023 году, FOMO довольно быстро снискал себе славу одного из лучших ночных заведений не только столицы Азербайджана, но и на территории стран СНГ, культивирующих современную, актуальную, клубную музыку.
FOMO значит Fear to missing out, и это не просто громкое словосочетание, а возможность отлично провести время в пространстве, которое по праву можно назвать культурным кластером, где каждый желающий сможет удовлетворить свою потребность в незабываемых развлечениях и, бесспорно, хорошей танцевальной музыке.
Впитав в себя лучшее, что накопила история клубной сцены за годы своего существования, FOMO включает в себя pre-party зону и сам клуб, созданный по последнему слову аудиовизуальных технических достижений. Составы артистов удовлетворят самые взыскательные вкусы, ведь каждый уик-энд тут свои лайв-выступления и диджей сеты играют Ame, Gheist, Musumeci, Rafael Cerato и многие другие.
Напомним, рейтинги 100 лучших диджеев мира и 100 лучших клубов DJ Mag публикует с 1990-х годов. Каждый год более 400 тысяч человек выбирают лучшие клубы мира. За свою деятельность по расширению границ электронной музыки и клубной культуры издание было награждено премией International Dance Music Awards в категории «Лучший музыкальный журнал» рекордные 17 раз.