В соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Физули.

29 апреля очередная группа граждан отправилась в Физули из Гарадагского района Баку. На этом этапе в город Физули возвращаются 39 семей – 153 человек.

К настоящему времени в Физули обеспечено постоянное проживание 822 семей, или 3 132 человек.