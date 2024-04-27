Катар обвиняет Израиль и ХАМАС

И палестинское движение ХАМАС, и власти Израиля равноценно виноваты в срыве мирных переговоров по прекращению огня в секторе Газа, заявил министр иностранных дел Катара Маджид аль-Ансари в интервью газете Haaretz.

«Каждый раз, когда мы приближаемся к заключению сделки, когда находим новые идеи для представления на переговорах, происходит саботаж <...> с обеих сторон», — заявил аль-Ансари.

Он не раскрыл подробностей переговоров, но отметил, что они «фактически прекратились» и «обе стороны закрепились на своих позициях».

Катар выступает посредником в переговорах между Израилем и ХАМАС.