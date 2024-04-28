18:50

Комитет по юридическим вопросам парламента Грузии поддержал во втором чтении законопроект об «иноагентах». Комитет по юридическим вопросам приступил к рассмотрению законопроекта с утра в понедельник. Между представителями правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» и оппозиции состоялись острые дебаты. Дело дошло до того, что депутат парламента от оппозиции Хатия Деканоидзе ударила пластиковой бутылкой провластного депутата Гурама Мачарашвили.

В течение дня председателю юридического комитета Анри Оханашвили, который вел заседание, пришлось удалить из зала 14 депутатов оппозиции за нарушение регламента парламента. Оханашвили также удалил несколько представителей неправительственных организаций, которые также присутствовали на заседании. Пока неизвестно, когда законопроект вынесут на голосование на пленарном заседании.

* * * 09:57 Комитет по юридическим вопросам парламента Грузии приступил к рассмотрению законопроекта об «иноагентах» во втором чтении. Докладчиком выступает лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе. На заседании присутствуют также представители оппозиции. Согласно регламенту, во втором чтении депутаты будут рассматривать законопроект по пунктам и вносить необходимые изменения.