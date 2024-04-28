Грузия стала ближе к закону об «иноагентах» обновлено 18:50
Комитет по юридическим вопросам парламента Грузии поддержал во втором чтении законопроект об «иноагентах».
Комитет по юридическим вопросам приступил к рассмотрению законопроекта с утра в понедельник. Между представителями правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» и оппозиции состоялись острые дебаты. Дело дошло до того, что депутат парламента от оппозиции Хатия Деканоидзе ударила пластиковой бутылкой провластного депутата Гурама Мачарашвили.
В течение дня председателю юридического комитета Анри Оханашвили, который вел заседание, пришлось удалить из зала 14 депутатов оппозиции за нарушение регламента парламента. Оханашвили также удалил несколько представителей неправительственных организаций, которые также присутствовали на заседании.
Пока неизвестно, когда законопроект вынесут на голосование на пленарном заседании.
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Комитет по юридическим вопросам парламента Грузии приступил к рассмотрению законопроекта об «иноагентах» во втором чтении.
Докладчиком выступает лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе. На заседании присутствуют также представители оппозиции. Согласно регламенту, во втором чтении депутаты будут рассматривать законопроект по пунктам и вносить необходимые изменения.
В парламенте действует желтый уровень безопасности во избежание провокаций. На заседание комитета допущены лишь представители телеканалов. Пропуск других журналистов временно приостановлен. После того как комитет по юридическим вопросам утвердит законопроект, его вынесут на голосование на пленарном заседании. Точная дата его проведения пока не установлена.
Парламент Грузии 17 апреля в первом чтении одобрил законопроект «О прозрачности иностранного влияния», против которого высказывались президент страны Саломе Зурабишвили, оппозиция и западные дипломаты, усмотревшие в нем препятствие для интеграции республики в Евросоюз. С 15 апреля в Тбилиси оппозиция и гражданские активисты проводят митинги против законопроекта. Один из таких митингов с участием нескольких тысяч человек состоялся в воскресенье, позже он перерос в стычки с полицией. Стражам порядка пришлось применить перцовый газ. В ходе стычек задержан бывший госминистр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Алексий Петриашвили.