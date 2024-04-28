О пропавших без вести в Первую и Вторую Карабахские войны азербайджанцах

После завершения анализа поступивших обращений, необходимых исследований и документации по ним уже 30 человек зарегистрированы как пропавшие без вести в Первой Карабахской войне. Если по предыдущей статистике Государственной комиссии число пропавших без вести в Первой Карабахской войне составляло 3890 человек, то по нынешней статистике это число составляет уже 3920 человек. Но это не окончательная цифра. Об этом АПА сказал секретарь – руководитель рабочей группы Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Исмаил Ахундов.

Он напомнил, что 6 азербайджанских военнослужащих были зарегистрированы в Госкомиссии как пропавшие без вести во время Отечественной войны 2020 года: «Кроме того, после Отечественной войны в марте 2022 года два солдата азербайджанской армии пропали без вести в условиях резкого изменения погодных условий на территории Лачинского района. Разумеется, 8 наших военнослужащих также зарегистрированы как пропавшие без вести. Таким образом, в настоящее время в Госкомиссии насчитывается 3928 наших граждан, пропавших без вести в результате военной агрессии Армении против Азербайджана».