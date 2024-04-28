ВОЗ предупреждает, что мир не готов к новой пандемии

Мир по-прежнему не готов к борьбе с очередной пандемией, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус во время саммита в Саудовской Аравии, пишет Al Arabiya.

«Мы не готовы, и мы все еще уязвимы перед той же проблемой», - сказал глава ВОЗ, имея в виду пандемию COVID-19 2020 года, которая поставила мир в тупик.

Однако с 2021 года ведется работа по глобальному соглашению о противодействии пандемиям, которое может быть подписано уже в следующем месяце. Документ обязывает бороться с пандемиями.

«Соглашение, которое поможет создать структуру для предотвращения, обеспечения готовности и реагирования на пандемию, разрабатывают с 2021 года. Это поможет нам лучше подготовиться и предотвратить угрозу, такую как коронавирус», - сказал он.

По словам Гебреисуса, «главное – это иметь обязывающее соглашение по борьбе с пандемией, которое государства-члены будут соблюдать. Поэтому, если что-то произойдет, лучше всего это предотвратить».