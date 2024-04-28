Дмитрий Рой, автор haqqin.az 10:52

Как уже сообщалось, советник Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Ван Вэньбинь официально признал, что экспорт продукции, которая относится к критически важной для военно-промышленного комплекса РФ, прекращен. Кремль в шоке. Еще вчера российская пропаганда в голос кричала о якобы холодном приеме, оказанном Блинкену в Пекине, а сегодня выясняется, что «холод» в отношении США совершенно не означает китайское «тепло» для России.

В преддверии визита американского госсекретаря Китай существенно снизил поставки в Россию высокотехнологичного оборудования. А теперь еще и китайские банки отказываются работать с российскими клиентами, продолжая задерживать и возвращать внешнеторговые платежи российских компаний. Знакомые с ситуацией российские импортеры описывают ее так: «На сегодняшний день у всех банков ответ один: с Россией мы больше не работаем. Все платежи с Россией остановлены, все. Допустим, если неделю назад мы еще с Industrial Bank вели переговоры по санкционным спискам и несанкционным спискам, то вчера Industrial Bank сказал: «Никаких платежей из России, к чему бы они не относились, мы больше не принимаем. Можете получать деньги только внутри Китая. На вопрос, опять же, можно ли переводить деньги, будут ли они пропускать платежи из Дубая и еще откуда-то они говорят: «Нет, не будем, потому что вы русские, русским запрещено». А ведь есть еще китайские закупки российского угля, которые стремительно сокращаются. Для того чтобы регулировать этот процесс, китайское руководство даже отдало распоряжение возобновить закупки австралийского угля, которые ранее по политическим мотивам были приостановлены.

И подобных тревожных звоночков для Москвы из Пекина поступает все больше и больше. При этом об официальных антироссийских санкциях речь не идет. И, видимо, идти не будет, но ограничения на торговлю с Россией будут налагаться и дальше. Что никого не должно удивлять. Во-первых, потому что объем китайского экспорта в США, ЕС и те страны Востока, которые поддерживают Украину, типа Японии, Южной Кореи, Тайваня, составляет под 2 триллиона долларов. В Россию – около $111 миллиардов. Выбор «с кем торговать?» для Пекина здесь совершенно очевиден. А, во-вторых, все возможные уступки от российского руководства в экономической сфере Китай уже получил: нефть и газ он покупает по «цене ниже нижнего», авторынок в России он под себя подмял. И так далее. При этом умудрившись не взять на себя каких-то обязательств перед российскими партнерами. Так что теперь Пекину нет никакой необходимости в политических реверансах перед северным соседом – пусть российские власти радуются тому, что вообще позволяют покупать. В позиции Китая в вопросах ограничения торговли с Россией есть доля демонстративности и нарочитости. Что, несомненно, следует связывать с планирующимся визитом российского президента в Пекин.