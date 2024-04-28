Зачем товарищ Ким пошел на сближение с Москвой

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пытается наладить связи с Россией, чтобы восстановить заброшенную экономику Северной Кореи. Об этом пишет Financial Times.

Согласно информации, экономическая ситуация в Северной Корее значительно улучшилась в последние месяцы благодаря российским поставкам всевозможных товаров.

«Ким Чен Ын имеет необычную готовность и амбиции по налаживанию связей с Москвой для восстановления экономики собственной страны. Некоторые заводы Северной Кореи начали работать с повышенной мощностью. Эксперты считают, что это, вероятно, не принесет больших плодов стране. Однако они предполагают, что это очерчивает конкретные показатели успеха», - пишет Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Точное состояние экономики КНДР невозможно измерить при отсутствии надежных официальных данных. «После нескольких лет тяжелых испытаний, которые выпали на долю простых северокорейцев во время пандемии коронавируса, Ким Чен Ын, похоже, намерен использовать часть полученной прибыли для повышения уровня жизни и расширения промышленной базы», - говорит ученый аналитического центра Sejong Institute в Сеуле Питер Уорд.