МУС готовит ордеры на арест лидеров ХАМАС и Израиля

Авторы публикации со ссылкой на израильских и иностранных чиновников пишут, что в Израиле также ожидают предъявления обвинений со стороны МУС в адрес премьер-министра Биньямина Нетаньяху и других израильских лидеров. В статье сказано, что израильских государственных чиновников МУС может обвинить в препятствовании доставке гуманитарной помощи в сектор Газа и в чрезмерно жестком ответе на нападение на Израиль, совершенное ХАМАС 7 октября 2023 года.

Международный уголовный суд готовит ордеры на арест лидеров движения ХАМАС. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на свои источники.

Израильский телеканал «Кешет-12» сообщает, что в Израиле готовятся к тому, что уже на этой неделе МУС может выпустить ордеры на арест главы правительства Биньямина Нетаньяху и высшего военного руководства. По информации новостной службы телеканала, около двух недель назад в канцелярии премьер-министра состоялось экстренное заседание, посвященное этому вопросу. Участники заседания, в том числе министр стратегического планирования Рон Дермер, министр юстиции Ярив Левин, министр иностранных дел Исраэль Кац, пытались по своим каналам заблокировать принятие этого решения, но их усилия не увенчались успехом.

12-й телеканал написал, что министр иностранных дел Исраэль Кац разослал во все израильские представительства за границей распоряжение подготовиться к резкому всплеску антисемитизма во всем мире после того, как суд выпустит ордеры об аресте израильских политиков и военных.

27 апреля израильское издание Maariv со ссылкой на собственные источники сообщило, что МУС может выдать ордер на арест премьера Израиля Нетаньяху, а также министра обороны Галанта и начальника Генштаба Халеви.