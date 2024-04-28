Маск против помощи Украине

Американский предприниматель и бизнесмен Илон Маск назвал «безумием» работу Украины и США над соглашением о безопасности, а также о мерах поддержки Киева со стороны Вашингтона. С таким мнением он выступил в комментарии к посту американского бизнесмена Дэвида Сакса в соцсети X.

Сакс написал на своей странице, что Украина и США разрабатывают соглашение о безопасности, «в котором будут определены уровни поддержки на следующие 10 лет». «Сумма в 61 миллиард долларов — это только начало. Следующие два президента США не смогут отказаться от этого», — написал Сакс.

На это Маск указал в комментариях, что такое развитие событий является «безумием» и «вечной войной».