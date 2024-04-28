Доктор Назарова о расстройстве аутистического спектра

- Что такое расстройство аутистического спектра?

- Аутизм, или расстройство аутистического спектра (РАС), — это комплекс неврологических нарушений развития, которые влияют на общение и поведение ребенка. Симптомы иногда наблюдаются в очень раннем возрасте, но в большинстве случаев их выявляют и в период 18-30 месяцев. Аутизм/глубокие нарушения развития – это неврологическое расстройство, которое влияет на способность ребенка общаться, понимать язык, играть и контактировать с другими людьми.

Существуют различные виды данного расстройства, в числе которых можем отметить аутизм, синдром Аспергера, синдром Ретта.

- В каких случаях ставится диагноз «аутизм/глубокие нарушения развития»?

- Хотя между перечисленными случаями и имеются тонкие различия по степени тяжести, однако по содержанию методы лечения и соответствующие учебные планы для всех случаев достаточно схожи. Диагноз «аутизм» ставится, если у обследуемого наблюдаются соответствующие симптомы трех основных направлений. Сюда можно отнести установление взаимоотношений с другими людьми, общение и поведение. У детей может быть диагностировано глубокое нарушение развития, если они совершают действия, выходящие за рамки типичной оценки аутизма (или других расстройств, упомянутых выше).

- Как распознать у ребенка расстройство аутистического спектра, и каковы его симптомы?

- РАС у детей определяется до трехлетнего возраста. К ним можно отнести задержку речевого развития и трудности с пониманием слов, повторение определенных движений много раз подряд, трудности с пониманием жестов. Также дети с данным расстройством редко смотрят в глаза, не улыбаются в ответ, не играют и не проявляют интереса к общению с другими детьми и др. При всех формах расстройств (от самых слабых до самых тяжелых) могут наблюдаться некоторые или все вышесказанные признаки. Интеллект у детей с этим расстройством может быть самым разным: от очень низкого до очень высокого. Некоторые из них не могут говорить. Другие же жаждут поговорить. При этом наблюдается навязчивое повторение определенных слов и фраз.

Дети с относительно более развитыми речевыми способностями склонны говорить только на простые и ограниченные темы. Им трудно говорить о проблемах, которые кажутся им абстрактными. Постоянное повторение одних и тех же действий во время игры, очень ограниченное выражение интересов, слабость коммуникативных способностей – в числе симптомов, выявленных в результате многочисленных наблюдений. У детей с РАС также могут быть необычные реакции на шум, свет, определенные продукты или материалы. Кроме того, довольно часто дети с аутизмом обладают необычными способностями.