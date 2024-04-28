Банки Запада стали больше платить России

Западные банки заплатили России в 2023 году 800 млн евро налогов – это в четыре раза больше, чем до войны. Об этом пишет Financial Times.

Издание отмечает, что, несмотря на обещания минимизировать свое присутствие в России после полномасштабного вторжения РФ в Украину, западные банки только нарастили обороты.

«Семь крупнейших европейских банков по размеру активов в России - Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP - сообщили о совокупной прибыли в размере более 3 млрд евро в 2023 году. Эта прибыль была в три раза больше, чем в 2021 году, и частично была получена за счет средств, которые банки не могут вывести из страны», - сообщает издание.