Группа жителей, протестующих против договоренностей между правительствами Армении и Азербайджана о делимитации границы, сегодня утром перекрыла дорогу Ереван – Армавир. Об этом сообщают местные СМИ.

К протестующим присоединились депутаты от блока «Армения» Гегам Манукян и Мгер Саакян. Участники акции скандировали антиправительственные лозунги. Полиция потребовала от протестующих покинуть территорию.

Другая группа – оппозиционные активисты – с утра с помощью тяжелой техники и автомобилей перекрыла трассу, ведущую из города Армавир в Гюмри. Позднее к месту событий прибыли наряды полиции и оппозиционные депутаты. После переговоров, длившихся несколько минут, полицейские убрали с дороги транспортные средства и тяжелую технику, движение возобновилось.

Напомним, 19 апреля МИД Армении по итогам восьмой встречи госкомиссий сообщил, что Армения и Азербайджан договорились начать делимитацию с Тавушской области и до 1 июля завершить согласование проекта положения о совместной деятельности комиссий по делимитации.