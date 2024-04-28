SOCAR STP, входящая в группу, является единственным предприятием в стране, которое производит резервуары высокого давления по международному стандарту ASME. Отметим, что проектирование и производство этого оборудования, предназначенного для использования как на море так и на суше, осуществляется за счет местного персонала.

Один из резервуаров такого типа, который был изготовлен на Механическом заводе компании SOCAR STP по заказу Umid Babek Operating Company, уже доставлен на терминал Дашгиль для установки. Данное оборудование объемом 41 куб. метр, длиной 11000 мм, диаметром 2500 мм и массой 13 тонн предназначено для использования в процессе переработки газа при рабочей температуре 180 градусов.

К сведению: компания SOCAR STP производит сепараторы, опоры высоковольтные электрические (башенные), мостовые краны грузоподъемностью до 200 тонн, козловые краны, морские краны, теплообменники, фланцы (дуплексные, глухие), редукторы и готовые схемы (чертежи), изготавливает множество деталей (3-5-осевая токарная/фрезерная обработка). Также предлагает такие услуги, как тяжелое машиностроение и нарезка резьбы OCTG (API, нарезание резьбы и ремонт бурильных труб).

Подробную информацию о продуктах и услугах, предоставляемых Группой компаний STP, вы можете получить, позвонив в Информационный центр *0990, посетив официальный сайт компании (www.stp.az) или пройдя на ее страницы в социальных сетях.