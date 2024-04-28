В настоящее время на территории района в четырех локациях ведется строительство гидроэлектростанций. В 2024 году планируется ввести в эксплуатацию ГЭС «Зар» мощностью 4,3 мегаватт, «Надирханлы» мощностью 8,8 мегаватт, «Ашагы Венг» мощностью 8,6 мегаватт и «Юхары Венг» мощностью 22,5 мегаватт.

В целях ускорения перехода к зеленой энергетике, сокращения количества выбросов углекислого газа в атмосферу, использования природного газа, производства экологически чистой энергии ОАО «Азерэнержи» проводит в освобожденном от оккупации Кельбаджарском районе комплексные работы.

Следует также отметить, что в течение 2020-2023 годов были обновлены и введены в эксплуатацию малые ГЭС «Кельбаджар-1», «Мейдан», «Камышлы», «Чыраг-1», «Чираг-2» и «Союгбулаг» при участии президента страны. На этих станциях трудоустроено более 20 кельбаджарцев.

На сегодняшний день введены в эксплуатацию 6 малых гидроэлектростанций и произведено около 70 миллионов киловатт-часов экологически чистой зеленой энергии.

Следует отметить, что благодаря обилию текущего года и высоким показателям эффективности установленных турбин станции в настоящее время работают на номинальной мощности.

Также отмечается, что находящаяся в Катаре организация «Глобальный углеродный совет» официально подала заявку на приобретение углеродных сертификатов для малых ГЭС, действующих в Кельбаджаре. И получила положительный ответ касательно перехода к следующему этапу процедуры регистрации станций.

Эта инициатива последовательно охватит и другие гидроэлектростанции. И впервые в истории Азербайджана предоставление углеродных сертификатов для электростанций возобновляемой энергетики будет связано с энергетическими объектами на освобожденных территориях.