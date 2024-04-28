Кубинские наемники ликвидировали российского командира

Кубинские наемники взбунтовались и ликвидировали командира полка РФ

Кубинские наемники, воюющие на Покровском направлении в Донецкой области, ликвидировали своего командира 428 мотострелкового полка за унизительное отношение.

Непосредственные исполнители «казни» уже этапированы в Ростовскую область РФ. Командование полка обратилось в Генштаб с просьбой о замене иностранных наемников на российских солдат.