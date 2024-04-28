Икрам Нур, автор haqqin.az 12:24

Судан запросил проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН по поводу того, что он называет «агрессией» со стороны ОАЭ. История Судана с апреля 2023 года – наглядный пример того, как страна, попавшая в перекрестье интересов внешних сил, может обрушиться в пропасть. Войну в ней разжечь легко – а вот закончить практически невозможно. России в Судане интересовала военно-морская база и совместная добыча золота, этого суданского «проклятия». Эмираты интересовало то, чтобы это потоки этого золота выходили на международный рынок через него, доступ к суданским сельскохозяйственным землям и порты вдоль побережья Красного моря.

Этого оказалось достаточным, чтобы под обещания ОАЭ и российского «Вагнера» организовать в Судане путч отрядов RSF, находившихся под командованием амбициозного контрабандиста и скототорговца в прошлом, Мохаммеда Хамдана Дагало. «Вагнер» не дотянул до финиша, но интересы Москвы и Эмиратов в Судане остались неизменны. А значит - Show Must Go Оn должно продолжаться во чтобы то ни стало, и какими бы бедствиями для простых суданцев это не обернулось. На международной арене появились молодые хищники, которые не обременены традиционной моралью и полны желания с кровью вырвать себе место под солнцем. В свое время Уинстон Черчилль метко назвал их «гиенами», то есть подбирающими остатки добычи больших хищников. Но ведь они то мнят себя «львами» и «тиграми», не меньше.

Эмиратам надо отдать должное – после выхода из «суданской партии» российского «Вагнера» они и не подумали свертывать свою операцию. Используя своего старого клиента ливийского «фельдмаршала» Халифу Хафтара, точнее – его возможности в регионе, они не отказались снабжать армию Дагало всем необходимым. Это ни для кого не является секретом. И высылка из Судана в декабре прошлого года 15 эмиратских «дипломатов в штатском» - лишь вершина айсберга той помощи, которую Эмираты оказывают путчистам. И есть почему – уж больно тесны партнерские отношения Дагало с вице-президентом ОАЭ Мансуром бин Зайдом, вторым человеком в иерархии Эмиратов, через бизнес-структуры которого проходят, без всякого преувеличения, тонны суданского золота. Именно структуры Мансура бин Зайда дробят этот поток золота на мелкие ручейки, которые потом растекаются по всему миру, золотя руки всех, кто в разных странах мира к этим ручейкам прикасаются. Но все же усилий ОАЭ не хватает для убедительной победы их бизнес-партнера в Судане. Там стратегический тупик – ни у одной из сторон нет сил, чтобы убедительно разгромить противника. Поэтому сейчас взгляды Эмиратов на конфликт в Судане несколько поменялись – победа Дагало желательна, но на нынешнем этапе не достижима. А потому лучшим исходом для Абу-Даби будет если он установит и удержит контроль над частью Судана, оформить там правительство – а дальше «время покажет».