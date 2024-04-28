Мелконян: Армения проигрывает в дипломатической войне

После горячей фазы войны 2020 года продолжается уже дипломатическая война, и армянская сторона проигрывает в этой войне. Об этом во время обсуждения 29 апреля заявил тюрколог Рубен Мелконян.

Он связал это с тем, что реальные дипломаты находятся вне системы МИД, а те, кого там быть не должно, как раз там и находятся. По его оценке, это не профессиональные дипломаты, молча становящиеся соучастниками проводимой политики и частью поражения.

Мелконян сказал, что концепция внешней политики противников армянской стороны прошла научную разработку, чему противостоит хаотичное поведение Армении, назвав это основой поражения.

Эксперт отметил, что Турция укрепила свою роль в мире и регионе, выразив уверенность, что концепция внешней политики Армении должна пересматриваться с учетом этого.

«Разработка турецкой концепции началась в 1994 году, сразу после прекращения огня в Карабахе. Тогда доложили, что победа Азербайджана возможна только в том случае, если азербайджанская молодежь будет смотреть на Карабах не как на отдаленную территорию, а как на родину. У нас же сейчас происходит обратное: власти призывают считать родину территорией. Поэтому новая концепция должна иметь четкое национальное идеологическое направление», – добавил Мелконян.