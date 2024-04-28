Лидеры ХАМАС переберутся в Иорданию?

Член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что если высокопоставленные представители движения будут вынуждены покинуть Катар, они якобы переберутся в Иорданию, пишет иорданский сайт ammonnews.net.

В публикации также сказано, что в интервью иранским СМИ Абу Марзук призывал власти Египта и Иордании разорвать дипломатические отношения с Израилем и отозвать своих послов.

Израильские СМИ замечают, что информация о намерении руководства ХАМАС перебраться в Иорданию выглядит неправдоподобно. Официальный Амман не поддерживает связей с ХАМАС и не допустит длительного присутствия на своей территории лидеров этой организации.