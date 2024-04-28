Россия провоцирует авиакатастрофы в странах Балтии

Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы обвинили Россию в подавлении работы спутниковой навигационной системы GPS в районе Балтийского моря. В связи с этим они предупредили о возросшей угрозе авиационных катастроф в регионе, пишет Financial Times.

По данным министров, 25 и 26 апреля два самолета финской авиакомпании Finnair вылетели из Хельсинки в эстонский город Тарту, но были вынуждены вернуться в аэропорт вылета из-за помех в GPS. Такое решение пилоты приняли, поскольку были не уверены, что им удастся безопасно добраться до пункта назначения.

«Если кто-то выключит вам фары, пока вы едете ночью, поездка станет опасной. Ситуация в Балтийском регионе вблизи российских границ теперь стала слишком опасной, чтобы ее игнорировать», - подчеркнул глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Власти Эстонии рассматривают ситуацию с GPS как часть враждебной деятельности России и поднимают эту тему в разговоре с союзниками, отметил министр иностранных дел страны Маргус Цахкна. По его словам, действия Москвы представляют собой гибридную атаку и угрозу эстонскому народу и безопасности, и Таллин не будет этого терпеть.