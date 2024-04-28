Азербайджанский пограничник подорвался на мине заявление Генпрокуратуры; новость дополнена
Военнослужащий Государственной пограничной службы Азербайджана подорвался на мине на территории Газахского района.
В сообщении Генеральной прокуратуры Азербайджана говорится, что 29 апреля в Газахском районе в селе Гушчу Айрым на территории, являвшейся линией соприкосновения с Арменией (не очищена от мин), военнослужащий Государственной пограничной службы Вусал Исмаилов получил ранение в ногу.
В связи с инцидентом проводится расследование.
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