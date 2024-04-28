Ученые нашли вакцину от рака

Британские ученые разработали единственную в своем роде мРНК-вакцину против меланомы. Об этом пишет The Guardian.

Вакцина успешно прошла два первых этапа испытаний, сейчас проводится третий с участием сотен пациентов. Преимущество новой вакцины заключается в том, что она изготавливается индивидуально для каждого пациента. Она запускает иммунную систему, заставляя организм самостоятельно отслеживать раковые клетки.

Координатор исследования, доктор Хизер Шоу отметила, что вакцина имеет хороший потенциал навсегда излечивать от рака.

«Это очень индивидуальная терапия, и в некоторых смыслах она намного умнее вакцины», - добавила она.

Отмечается, что для изготовления индивидуальной вакцины у пациента берут образец опухоли, а позже секвенируют ДНК с использованием искусственного интеллекта.