Бойца MMA Кярямова выпустили и вновь арестовали

Азербайджанский боец MMA Вугар Кярямов, арестованный вместе с главным тренером Федерации MMA и грэпплинга Азербайджана Русланом Эфендиевым и освобожденный несколько дней назад в зале Хатаинского районного суда, вновь арестован.

Как сообщает haqqin.az, решение о повторном аресте Кярямова было принято после апелляционного протеста прокурора. Бакинский апелляционный суд протест удовлетворил.

Отметим, что Руслан Эфендиев и его ученики – Тофик Мусаев, Хазар Рустамов, Вугар Кярямов, Мехман Мамедов и Руфат Асадов - были задержаны за хулиганские действия на бульваре. Суд арестовал Эфендиева, Рустамова, Кярямова и Асадова, а в отношении Мусаева и Мамедова были избраны альтернативные меры пресечения.